Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Mehrere Brände - Drei Festnahmen

Soest (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (10.Juli), wurden der Polizei ab 2 Uhr, mehrere Brandorte aus dem Soester Innenstadtbereich gemeldet, die von der Feuerwehr schnell gelöscht werden konnten. Die meisten Brände befanden sich innerhalb des Bereiches des Hiddingser Weges, Brunowall, Windmühlenweg und Lübecker Ring. Personen kamen nach ersten Erkenntnissen nicht zu Schaden. In den meisten Fällen brannten Mülltonnen und in einem Fall ein Auto. Durch die Brandeinwirkungen kam es teilweise auch zu Gebäudeschäden. Im Bereich der Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei konnten drei Personen im Alter von 16 bis 23 Jahren vorläufig festgenommen werden. Ob sich ein Anfangsverdacht gegen sie weiter erhärten lässt und alle Brandorte auf eine Brandstiftung zurückzuführen sind, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder noch weitere Brandorte melden können, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

