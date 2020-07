Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver-Recklingsen - Auto überschlägt sich mehrfach

Welver (ots)

Am Mittwoch (8.Juli), gegen 22.35 Uhr, befuhr eine 29-jährige Autofahrerin aus Hamm die L670 in Richtung Nateln. Nach einer Rechtskurve kam sie mit ihrem Wagen ins Schleudern und geriet in den Straßengraben. Anschließend überschlug sich das Auto mehrfach und blieb kam auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Die Hammerin wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Straße gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen könnte die Fahrerin den Kurvenbereich mit einer nicht angepassten Geschwindigkeit befahren haben und keinen Gurt angelegt haben. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell