Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Sichtigvor - Mühlenpark vermüllt - Anzeige

Warstein (ots)

Mittwoch (8.Juli), gegen 20 Uhr, traf eine Polizeistreife neun Jugendliche im Mühlenpark an der Sankt-Georg-Straße an. Der Bereich um die Bänke, an denen sich die Jugendlichen aufhielten war stark vermüllt. Verantwortlich hierfür wollten die Neun aber nicht sein. Die Beamten erteilten einen Platzverweis und fertigten für jeden von ihnen eine Anzeige. Zeugen, die Hinweise auf die Vermüllung des Parks geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02902-91000 zu melden. (reh)

