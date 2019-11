Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Castrop-Rauxel: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

In der Nacht zu Montag verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu dem Gelände einer Autoverwertung an der Oberhausener Straße. Auf dem Gelände hebelten die Täter eine Stahltür auf, um in eine Lagerhalle zu gelangen. Sie stahlen 22 Katalysatoren.

Castrop-Rauxel

Montag, in der Zeit von 16 bis 18.30 Uhr, gelangten unbekannte Täter in den Garten eines Wohnhauses auf der Dorfstraße und hebelten hier ein Fenster aus. Durch dieses drangen sie ins Haus ein und durchsuchten dann alle Räume. Sie flüchteten mit erbeutetem Schmuck.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

