Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Korrektur Tatort! Exhibitionist an der Fritz-Erler-Straße

Recklinghausen (ots)

Am Morgen, um 08:30 Uhr, zeigte sich ein unbekannter Mann einer 13-Jährigen aus Herten nackt an der Fritz-Erler-Straße. Der Mann stand in einem Gebüsch und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Mann konnte beschrieben werden: ca. 170cm groß, ca. 25 Jahre alt, schwarz gekleidet, schwarze Kapuze, schwarzes Tuch vor dem Gesicht

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

