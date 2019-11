Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Barßel - Einbruch in ein Wohnhaus

In der Zeit zwischen Samstag, 9. November 2019, 17.00 Uhr, und Donnerstag, 14. November 2019, 17.00 Uhr kam es in der Carolinenhofstraße zu einem Einbruch in ein dortiges Wohnhaus. Ein bislang unbekannter Täter hebelte eine Tür auf, um in das Innere zu gelangen. Es wurde eine Geldbörse mit ca. 200 Euro Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 13. November 2019, gegen 11.00 Uhr kam es auf der Straße Am Bahnhof zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte die linke, hintere Tür eines Mercedes, welcher auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes geparkt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 14. November 2019, um 15.30 Uhr, geriet ein 27-jähriger Mann aus Friesoythe mit seinem Auto in eine Verkehrskontrolle in der Straße Apfelgärten. Während der Kontrolle mussten die Polizeibeamten feststellen, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Darüber hinaus steht er im Verdacht, unter berauschenden Mitteln gefahren zu sein. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 14. November 2019, um 16.45 Uhr kam es auf der Straße Zu den Kreuzbreden zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 38-jähriger Mann aus Friesoythe fuhr mit seinem Auto auf der Nelkenstraße und übersah den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigen 87-jährigen Autofahrer aus Friesoythe. Bei dem Zusammenstoß wird der 38-jähriger Mann leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2200 Euro.

