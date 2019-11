Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg/Vechta

Essen - Polizeilicher Tauchereinsatz im Essener Kanal

Am Donnerstag, 14. November 2019 zwischen 9.00 Uhr und 15:00 Uhr kamen im Essener Kanal Polizeitaucher der Bereitschaftspolizei Oldenburg zum Einsatz. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung soll in diesem Bereich der Hase Diebesgut aus einer Straftat versenkt worden sein, welches nun gesucht wurde.

Durch die Taucher konnten mehrere Gegenstände, u.a. Fahrräder, ein Tresor und PKW-Scheinwerfer, geborgen werden, welche nun gesichtet und zuordnet werden müssen. Ob es sich hierbei um Diebesgut handelt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter, männlicher Fahrradfahrer fuhr am Mittwoch, 13. November 2019, um 17.56 Uhr, auf der Eschstraße in Richtung Kirchhofstraße auf dem dortigen Fahrradstreifen. Eine 22-jährige Autofahrerin stand verkehrsbedingt an der Lichtzeichenanlage an der Kreuzung der Eschstraße. Der Fahrradfahrer wollte rechtsseitig am Auto vorbeifahren und kollidierte dabei mit dem Auto. Nach einem kurzen Wortwechsel entfernte sich der Fahrradfahrer unerlaubt vom Unfallort in Richtung Kirche. Der Fahrradfahrer soll nach Angaben der Autofahrerin ca. 45 bis 55 Jahre alt und schlank gewesen sein. Er fuhr ein Herrenrad und trug einen Fahrradhelm. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 650 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

