Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Ein bislang unbekannter Täter versuchte in der Zeit zwischen Mittwoch, 13. November 2019, 12.00 Uhr und Donnerstag, 14. November 2019, 7.35 Uhr durch Einschlagen einer Fensterscheibe sowie Aufhebeln einer Tür in das Innere einer Wohnung in der Straße Am Prengersfeld einzudringen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443/4666) entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 13. November 2019, um 18.30 Uhr fuhr eine 58-jährige Autofahrerin aus Löningen auf der Quakenbrücker Straße aus Richtung Dinklage. In einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten, fuhr durch den Straßengraben und kam dort zum Stehen. Die Löningerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt, am Auto entstand Totalschaden.

Damme - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 14. November 2019, um 7.50 Uhr befuhr ein 19-Jähriger aus Damme die Dielinger Straße (K 322) von Rüschendorf in Richtung Stemshorn. In einer Kurve kam der 19-jähriger Dammer mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Hierbei wurde er leicht verletzt, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 3.000,00 EUR.

Rückfragen bitte an:



POKin Uta-Masami Bley

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell