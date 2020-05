Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Waldorf: Junger Fahrer verlor Kontrolle über Pkw

Bonn (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 19-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Montag, 11. Mai 2020, in Bornheim-Waldorf. Gegen 9 Uhr war der junge Mann mit seinem Pkw von der Straße Katzentränke nach links auf die Blumenstraße abgebogen. Auf der nassen Straße geriet der Pkw ins Schleudern, stieß gegen einen Laternenmast, einen Zaun und ein Werbebanner. Bei dem Geschehen zog sich der 19-Jährige leichte Blessuren zu. Den Gesamtsachschaden bezifferten die eingesetzten Polizeibeamten der Wache Bornheim mit 3000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

