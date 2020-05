Polizei Bonn

POL-BN: Alleinunfall auf Landgrabenweg bei Bornheim-Hemmerich

Bonn (ots)

Bei einem Alleinunfall auf dem Zweigrabenweg bei Bornheim-Hemmerich wurde am Montag, 11.Mai 2020, eine 24-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Um 7.20 Uhr war sie in Richtung Metternich unterwegs, als sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und von der regennassen Straße abkam. Der Pkw überschlug sich und blieb auf der Fahrerseite liegen. Die Fahrerin wurde mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus gebracht, das sie nach ambulanter Behandlung verlassen konnte. Ihr Pkw wurde mit einem Abschleppwagen abtransportiert. Die Ermittlungen zur Unfallursache werden beim Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei geführt.

