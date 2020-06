Polizei Dortmund

POL-DO: Junger Mann leistet nach Alleinunfall Widerstand und beleidigt Polizisten - offenbar Alkohol und Drogen im Spiel

In der heutigen Nacht (19. Juni) ist ein junger Mann bei einem Alleinunfall leicht verletzt worden. Er stand offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 21-jährige Dortmunder die Dahmsfeldstraße in südliche Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er gegen 0.35 Uhr in der Einmündung zur Kirchhörder Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen eine Straßenlaterne. Insgesamt entstand ein polizeilich geschätzter Sachschaden von 10.000 Euro.

Bei dem Verkehrsunfall wurde der 21-Jährige leicht verletzt. Seine gleichaltrige Beifahrerin, ebenfalls aus Dortmund, blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch im Atem des Fahrers fest. Sie brachten den bis dahin einsichtigen Dortmunder zur nächsten Wache.

Auf der Polizeiwache randalierte der junge Mann plötzlich und beleidigte die Polizisten. Er sprang auf, rannte in den Flur und schloss sich in einer Toilette ein. Der fehlgeschlagene Versuch, sich der Blutprobenentnahme zu entziehen, mündete in Widerstandshandlungen, in denen sich der Dortmunder erheblich gegen die polizeiliche Maßnahme sperrte. Auch der Ausruf, er habe Corona, nutzte dem Mann letztlich jedoch nichts. Ein Arzt entnahm die entsprechenden Blutproben. Zudem beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des jungen Fahrers und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Den Dortmunder erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

