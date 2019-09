Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wendschott: Unbekannte brechen BMW auf - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wendschott, Zur Wildzähnecke 19.-23.09.19

Am frühen Montagmorgen entdeckte ein 53 Jahre alter BMW-Besitzer, dass unbekannte Täter seinen Pkw gewaltsam aufgebrochen und das Navigationsgerät, das Lenkrad sowie den Tacho entwendet hatten. Der 53-Jährige gab an, dass sein achtjähriges Fahrzeug am Donnerstagabend am Straßenrand in der Straße Zur Wildzähnecke abgestellt habe. Die Täter zerstörten während des Tatzeitraumes eine Seitenscheibe des BMW und bauten die Beute fachgerecht aus. Bisher liegen keine Hinweise auf die Aufbrecher vor. Zeugen des Diebstahls wenden sich bitte an die Polizei Vorsfelde unter Telefon 05363-992290.

