Polizei Dortmund

POL-DO: Temporäre Sperrung der B 1 führt zu Stau im Berufsverkehr - drei Menschen bei Unfall verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0627

Am gestrigen Vormittag (17. Juni) musste die Bundesstraße 1 in Fahrtrichtung Bochum kurzfristig gesperrt werden. Bei einem Unfall sind drei Menschen leicht verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein Autofahrer gegen 9.30 Uhr den Rheinlanddamm in Fahrtrichtung Westen. Der 72-jährige Dortmunder nutzte hierzu den rechten Fahrstreifen. Ein Lkw-Fahrer aus Bielefeld fuhr unterdessen in gleicher Richtung auf der mittleren Fahrspur. In Höhe einer Tankstelle übersah der 35-jährige Bielefelder den Dortmunder offenbar und berührte diesen beim Fahrstreifenwechsel.

Das Auto geriet daraufhin ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Der 72-Jährige und seine 81-jährige Mitinsassin aus Dortmund wurden leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 1 in Fahrtrichtung Bochum kurzfristig gesperrt werden. Dies führte zu Beeinträchtigungen im Berufsverkehr.

Den entstanden Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro.

