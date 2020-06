Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei nimmt Dealer in der nördlichen Innenstadt fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0624 Polizeibeamte haben am gestrigen Tag, 16.6., einen Dealer in der nördlichen Innenstadt festgenommen.

Aufmerksame Zeugen meldeten sich gegen 17.50 Uhr bei der Polizei und gaben an, dass sich in der Martha-Gillessen-Straße zwei verdächtige Personen aufhalten sollen. Sie würden in der dortigen Parkanlage Drogen konsumieren. Zudem habe eine Person etwas im Gebüsch versteckt.

Vor Ort konnten die Beamten zwei männliche Personen feststellen. Bei der Durchsuchung eines 22-jährigen Bochumers fanden die Beamten typische Dealer-Gegenstände in Form von zwei Handys, eine Feinwaage sowie Bargeld und verpackte Portionen Betäubungsmittel, vermutlich Marihuana. In dem angrenzenden Gebüsch stießen die Polizisten dann auf schwarze Tüten mit einer größeren Menge an verpackten "Verkaufsportionen", ebenfalls offensichtlich Marihuana. Die Durchsuchung der zweiten Person verlief ohne Ergebnis.

Mit richterlichem Beschluss durchsuchten die Beamten daraufhin die Wohnung des 22-Jährigen und fanden weiteres Betäubungsmittel sowie Utensilien zum Verkauf von Drogen.

Besondere Haftgründe lagen nicht vor. Den Bochumer erwartet jetzt eine Anzeige wegen Illegalem Handel mit Betäubungsmitteln.

