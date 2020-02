Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diebstahl aus Lkw; Vorfahrt missachtet; Senior bestohlen; Anhänger umgekippt

Werkzeugmaschinen gestohlen

Mehrere Schlagbohrer, Flex und einen Akkuschrauber hat ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von der Laderampe eines Lkw gestohlen. Der Lkw war zwischen 18 Uhr und 7.30 Uhr in der Mörikestraße geparkt gewesen. In diesem Zeitraum brach der Dieb eine mit dem Fahrzeug verschweißte Metallbox auf der Ladefläche gewaltsam auf und entwendete daraus die Werkzeugmaschinen im Wert von etwa 2.500 Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Vorfahrt missachtet

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen an der Kreuzung Tübinger Straße /Goldäckerstraße ereignet hat. Ein 60-Jähriger war gegen 6.30 Uhr mit seinem Mercedes GLC auf der Goldäckerstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links in die Tübinger Straße einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer Mercedes C-Klasse, deren 41-jähriger Fahrer von der Tübinger Straße nach links in die Goldäckerstraße einbiegen wollte. Während der Unfallverursacher bei der nachfolgenden Kollision unverletzt blieb, musste der 41-Jährige vom Rettungsdienst zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Sein Mercedes war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (cw)

Mössingen (TÜ): Senior bestohlen (Zeugenaufruf)

Nach zwei dreisten Diebinnen, die am Mittwochmittag einen 78 Jahre alten Senior in der Winkelgasse bestohlen haben, fahndet der Polizeiposten Mössingen. Die beiden Frauen klingelten gegen 12.30 Uhr an der Wohnung des Mannes. Da dieser verhindert war und nicht sofort öffnen konnte, betraten die Frauen durch die unverschlossene Haustüre die Wohnung, wo sie auf den Senior trafen und ihn anbettelten. Nachdem sich dieser weigerte, zog ihm eine der Frauen die Geldbörse aus der Tasche und entnahm daraus mehrere Geldscheine. Anschließend flüchteten beide aus dem Haus, über die Grabenstraße in stadtauswärtiger Richtung. Die Frauen werden als etwa 25 Jahre alt, zwischen 150 und 160 groß und untersetzt beschrieben. Eine hatte schulterlange, schwarze Haare und trug einen rotkarierten Rock. Die Zweite hatte ebenfalls schulterlange, schwarze Haare, die zu einem Zopf zusammengebunden waren und war dunkel gekleidet. Beide sprachen akzentfreies Deutsch. Hinweise bitte an den Polizeiposten Mössingen, Telefon 07473/9521-0. (cw)

Rangendingen (ZAK): Anhänger umgekippt

Auf etwa 50.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der K 7165 zwischen den Ortsteilen Höfendorf und Hart entstanden ist. Ein 64 Jahre alter Fahrer eines Langholztransporters wollte gegen 11.15 Uhr mit seinem mit langen Baumstämmen beladenen Lkw von einem unbefestigten Waldweg kommend, nach rechts in die Kreisstraße in Richtung Höfendorf einbiegen. Wegen seiner Ausladung blieb die Ladung an einem am Wegrand stehenden Baum hängen. Der Anhänger verkantete und kippte auf die rechte Seite, wobei die Baumstämme auf den Waldweg und teilweise auch auf die Fahrbahn fielen. Verletzt wurde niemand. Bis zur Bergung des Fahrzeugs und der Ladung, die auf einen anderen Lkw umgeladen werden musste, musste die Kreisstraße bis etwa 14 Uhr gesperrt werden. (cw)

