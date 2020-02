Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rabiate Ladendiebe, Einbrüche, Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Rabiate Ladendiebe (Zeugenaufruf)

Nach drei etwa 16 bis 20 Jahre alten Männern, die am frühen Dienstagabend nach dem Diebstahl in einem Parfüm Outlet ertappt und auf der Flucht zwei Mitarbeiter angegriffen haben, fahndet das Polizeirevier Metzingen. Das Trio war zwischen 17.40 Uhr und 18 Uhr in dem Geschäft in der Ulmer Straße aufgefallen, als sie mehrere Flakons einsteckten und ohne zu bezahlen den Store verließen. Kurz darauf kehrten die Drei wieder zurück und packten weiter Flakons ein. Von einem Mitarbeiter angesprochen flüchteten die Diebe. Ein Mitarbeiter nahm zusammen mit einer Kollegin sofort die Verfolgung auf. In der Reutlinger Straße gelang es zwei der Diebe in einem Hauseingang zu stellen. Beim Versuch die beiden festzuhalten, schlugen und traten diese um sich, wobei eine der Angestellten leicht verletzt wurde. Beiden gelang es sich loszureißen und zu flüchten. Der erste des Trios wird als etwa 18 bis 20 Jahre alt, schlank und von mittlerer Größe beschrieben. Er hatte rötliche, kurze, lockige Haare und Koteletten. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, olivgrüner Hose, einem Sweatshirt mit Aufdruck "Jack&Jones" und weißen Sportschuhen mit schwarzer Umrandung. Der Zweite war etwa 16 bis 20 Jahre alt, ebenfalls schlank und ein wenig kleiner als der Erste. Er hatte dunkelbraune, kurze, glatte Haare und trug eine auffallend blau-weiß-rote Daunenjacke, ein bedrucktes T-Shirt, eine schwarze Sporthose und blaue Sportschuhe. Der letzte des Trios soll etwa 16 Jahre alt sein. Er war dunkelhaarig und komplett schwarz bekleidet. Alle sprachen Deutsch ohne Akzent. Da die Ulmer Straße und die Reutlinger Straße zur Tatzeit gut belebt war, hoffen die Ermittler auf Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Polizeirevier Metzingen, Telefon 07123/924-0. (cw)

Metzingen (RT): Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ein Motorradfahrer hat bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag leichte Verletzungen erlitten. Eine 46-Jährige war um 16.15 Uhr mit ihrem Skoda von einem Hofraum aus nach links auf die Ulmer Straße in Richtung Neuhausen eingefahren. Hierbei übersah sie einen in Richtung Stadtmitte fahrenden, 35 Jahre alten Motorradfahrer. Der Mann versuchte vergeblich, mit seiner Yamaha dem Pkw auszuweichen. Der Kradlenker streifte mit seiner Maschine an dem Auto entlang, wurde nach rechts auf den Gehweg abgewiesen und stürzte zu Boden. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. An den Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von zirka 3.000 Euro entstanden. (ms)

Neuhausen (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße ist am Dienstag in der Zeit von 17.30 Uhr bis 19 Uhr eingebrochen worden. Über ein auf der Gebäuderückseite liegendes, aufgehebeltes Fenster gelangte ein bislang unbekannter Täter in das Haus. Im Inneren durchwühlte der Einbrecher das Mobiliar nach Wertsachen. Über das Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Spurensicherung wurde von Kriminaltechnikern durchgeführt. An dem Fenster entstand ein Schaden in Höhe von zirka 500 Euro. (ms)

Weilheim/Teck (ES): Erneut Zigarettenautomat angegangen (Zeugenaufruf)

Erneut haben sich zwei Unbekannte am frühen Mittwochmorgen an einem Zigarettenautomaten zu schaffen gemacht und versucht diesen aufzubrechen. Gegen 0.15 Uhr wurde die Polizei von einem Verkehrsteilnehmer alarmiert, der in der Austraße zwei Personen beobachtete, die einen dort angebrachten Zigarettenautomat mit brachialer Gewalt aus der Verankerung gerissen hatten und gerade dabei waren diesen aufzubrechen. Als die beiden Diebe bemerkten, dass sie ertappt wurden, packten sie ihr Werkzeug in eine Tasche und flüchteten in Richtung Talstraße und dort weiter über das Gelände einer Baufirma. Eine sofort eingeleitete Fahndung, in die neben zahlreichen Streifenwagen und Polizeihundeführern auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, verlief bislang ergebnislos. Die beiden Unbekannten werden als jung, schlank und etwa 170 bis 180 Zentimeter groß beschrieben. Einer soll komplett schwarz und mit einer Basecap bekleidet gewesen sein. Sein Komplize trug einen grauen Kapuzenpullover. Der Polizeiposten Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07023/900520 um Hinweise. Diese nimmt auch das Polizeirevier Kirchheim unter der Telefonnummer 07021/501-0 entgegen. (cw)

Tübingen (TÜ): In Gärtnerei eingebrochen

In einen Gartenbaubetrieb in der Europastraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Zwischen 19 Uhr und sechs Uhr hebelte der Einbrecher zunächst ein Tor auf und verschaffte sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Im Gebäude brach er eine weitere Türe auf und gelangte so in den Bürobereich, den er nach Stehlenswertem durchsuchte. Soweit bislang bekannt ist, fielen ihm dabei ein Mobiltelefon und ein kleiner Münzgeldbetrag in die Hände. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (cw)

Balingen-Engstlatt (ZAK): IPad gestohlen

In eine Firma in der Mühlreinstraße ist ein Unbekannter am frühen Mittwochmorgen eingebrochen. Kurz nach zwei Uhr morgens drang der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam in das Firmengebäude ein. Bei seiner Suche nach Wertvollem stieß er auf ein IPad, das er mitgehen ließ. Offenbar wurde er dabei von der Alarmanlage gestört, woraufhin er samt seiner Beute unerkannt flüchtete. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

