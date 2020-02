Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diebstahl aus Pkw; Tödlicher Verkehrsunfall; Einbruch in Vereinsheim; Weitere Verkehrsunfälle; Jugendliche niedergeschlagen

-Betzingen (RT): Geldbörse und Bargeld gestohlen

Mit einem zuvor aus dem Umkleideraum einer Bildungseinrichtung in der Straße Im Wasen gestohlenen Autoschlüssel hat sich ein Unbekannter am Montagabend, zwischen 20 Uhr und 21.30 Uhr, Zugriff in einen auf dem Parkplatz bei der Zehntscheuer geparkten Opel verschafft. Mit der Funkfernbedienung entriegelt er das Fahrzeug und griff sich die im Fahrzeug abgelegte Handtasche. Nachdem er daraus die Geldbörse und ein Handy gestohlen hatte, ließ er die Handtasche im Wagen zurück und warf den Schlüssel unter das Auto. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend unerkannt. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Sonnenbühl (RT): Tödlicher Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der L 230 zwischen Engstingen und Sonnenbühl - Genkingen hat eine 21-jährige Autofahrerin tödliche Verletzungen erlitten. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge war die junge Frau kurz vor sieben Uhr mit ihrem VW Polo in Richtung Engstingen unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache geriet ihr Fahrzeug auf die Gegenfahrspur und stieß mit der Beifahrerseite mit der Front eines entgegenkommenden Ford Focus zusammen. Die 21-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die 43 Jahre alte Fahrerin des Ford zog sich Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die beiden total beschädigten Fahrzeuge, an denen sich der Gesamtschaden vorläufigen Schätzungen zufolge auf rund 20.000 Euro beläuft, mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung der Pkw war die L 230 bis zirka zehn Uhr voll gesperrt. (mr)

Römerstein (RT): Heizöl abgeschlaucht

Ungewöhnliches Diebesgut haben vermutlich mehrere Täter bei einem Einbruch in ein Vereinsheim in der Straße Klingenberg mitgehen lassen. Zwischen Samstagmorgen, vier Uhr, und Montag, 19.30 Uhr, verschafften sich die Unbekannten über eine Terrassentür Zutritt zum Gebäude und entwendeten verschiedene Alkoholika sowie Lebensmittel. Außerdem schlauchten sie nach derzeitigem Kenntnisstand mehrere hundert Liter Heizöl aus einem Tank ab und machten sich damit aus dem Staub. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen zu den Tätern aufgenommen. (mr)

Wendlingen (ES): Zwei Schwerverletzte bei Auffahrunfall

Zwei schwerverletzte Personen hatte ein Verkehrsunfall am Montagmittag in Wendlingen zur Folge. Kurz nach zwölf Uhr war eine 69-Jährige mit ihrem VW Golf auf der K 1219 von Wendlingen kommend in Richtung Unterensingen unterwegs. Vor dem Kreisverkehr an der Einmündung der Wertstraße krachte der Golf aus noch unbekannter Ursache wuchtig ins Heck eines vorausfahrenden VW Passat, dessen 36 Jahre alte Fahrerin bereits abgebremst hatte. Beide Frauen wurden bei der Kollision so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in Kliniken eingeliefert werden mussten. Der Gesamtschaden an den beiden Pkw, die abgeschleppt wurden, beträgt zirka 11.000 Euro. (mr)

Ostfildern-Nellingen (ES): Bei Rot über die Ampel gefahren

Die Missachtung des Rotlichts ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, den ein 80-Jähriger am Montagmittag an der Einmündung Esslinger Straße / Wilhelmstraße verursacht hat. Der Mann war gegen 12.40 Uhr mit seinem Renault auf der Esslinger Straße in Richtung Denkendorfer Straße unterwegs. An der Einmündung zur Wilhelmstraße fuhr er trotz roter Ampel in den Einmündungsbereich ein. Eine 32-Jährige, die mit ihrem Dacia von der Wilhelmstraße bei Grün in Richtung Esslingen einbog, hatte keinerlei Chance, rechtzeitig reagieren zu können, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der Fahrzeuge kam. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Die Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 9.000 Euro geschätzt. (cw)

Ammerbuch-Altingen (TÜ): Jugendlichen niedergeschlagen und schwer verletzt (Zeugenaufruf)

Zeugen und Hinweise zu einer Auseinandersetzung, die sich bereits am vergangenen Samstag während des Faschingsumzuges in Ammerbuch-Altingen ereignet haben soll, sucht der Polizeiposten Ammerbuch. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge hatte sich ein 17 Jahre alter Jugendlicher gegen 15.35 Uhr in der Schwedenstraße, im Bereich der Brücke über die Ammer aufgehalten und dort dem Faschingsumzug zugesehen. Dabei soll er unabsichtlich einen unbekannten Mann angerempelt haben. Daraufhin hätte dieser ihn, den Angaben des Jugendlichen zufolge, sofort zu Boden und bewusstlos geschlagen. Zudem soll der Mann auch auf das am Boden liegende Opfer eingetreten haben. Der 17-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste. Der Vorfall wurde erst am Montag bei der Polizei angezeigt. Der Unbekannte wird als etwa 20 Jahre alt, 185 bis 190 Zentimeter groß und dunkelhaarig beschrieben. Bekleidet war er mit einer Jeans und einer schwarzen Jacke. Polizeiposten Ammerbuch, Telefon 07073/91590-0. (cw)

Albstadt-Tailfingen (ZAK): Jugendlichen zu Boden geschlagen (Zeugenaufruf)

Noch völlig unklar sind die Hintergründe eines Angriffs auf einen Jugendlichen, der sich nach derzeitigem Ermittlungsstand am späten Montagabend in der Katharinenstraße ereignet hat. Der 15-Jährige war gegen 21.45 Uhr zu Fuß im Bereich eines Schulparkplatzes unterwegs, als er von einem Unbekannten, der zunächst auf den Jugendlichen zugelaufen war, unvermittelt gegen den Hinterkopf geschlagen wurde. Nachdem der 15-Jährige zu Boden gefallen war, kamen offenbar vier weitere männliche Personen hinzu, die ebenso wie der erste Angreifer auf den Geschädigten eintraten. Dieser erlitt dabei diverse Verletzungen und erstattete wenig später Anzeige bei der Polizei. Die unbekannten Täter sind laut Personenbeschreibung alle zwischen 17 und 21 Jahre alt, 170 bis 180 cm groß und trugen dunkle Strickmützen. Außerdem waren sie mit dunklen Jogginghosen bekleidet, wobei auf einer der Hosen ein weißer Schriftzug vorhanden war. Die Gesuchten sollen hochdeutsch gesprochen haben. Zeugenhinweise zur Tat oder zu verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich des Schulgeländes erbittet das Polizeirevier Albstadt unter Telefon 07432/955-0. (mr)

