POL-RT: Weitere Einbrüche und Verkehrsunfall

Fenster aufgehebelt

Etwas Bargeld hat ein Unbekannter über das Wochenende aus einem Werkstattbüro in der Rudolf-Harbig-Straße gestohlen. Der Täter hebelte zwischen Freitag, 15.30 Uhr, und Montag, sieben Uhr, ein Erdgeschossfenster des Gebäudes auf, drang ins Innere vor und nahm anschließend das Geld an sich. Der Sachschaden am Fenster steht noch nicht fest. (mr)

Engstingen (RT): Unfall auf Bundesstraße

Am Montagvormittag sind auf der B 313 bei Engstingen zwei Pkw zusammengestoßen. Ein 64-jähriger Fahrer einer Mercedes C-Klasse befuhr gegen 10.20 Uhr einen landwirtschaftlichen Beiweg aus Richtung des Gewanns Junkerkäpfle und beabsichtigte, die Bundesstraße geradeaus zu überqueren. Dabei übersah er offenbar den Nissan Juke eines 35-Jährigen, der in Richtung Trochtelfingen unterwegs war. Infolge der seitlichen Kollision wurde der Nissan nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen und kam nach rund 50 Metern im Grünstreifen zum Stillstand. Der 35-Jährige erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen und wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ambulant versorgt. Die Totalschäden an den nicht mehr fahrtauglichen Pkw beziffert die Polizei insgesamt auf schätzungsweise 45.000 Euro. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. (mr)

Metzingen (RT): Werkzeug gestohlen

Bei einem Einbruch in das Bürogebäude eines Baustoffhandels in der Gutenbergstraße sind zwischen Samstag, 15 Uhr, und Montag, 5.45 Uhr, mehrere Elektrowerkzeuge gestohlen worden. Vermutlich mehrere Unbekannte gelangten durch das Aufhebeln einer Tür in den Verkaufsraum und machten sich dort an Markengeräten zu schaffen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ließen die Kriminellen diverse Elektrowerkzeuge der Hersteller Bosch, Collomix, Flex, Makita und Festool mitgehen. Der Wert des Diebesguts dürfte mehrere tausend Euro betragen. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

