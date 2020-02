POL-RT: Schlägerei, Randalierer, Verkehrsunfall, gestürzte Reiterin u.a.

Polizeipräsidium Reutlingen

Reutlingen (RT): Jugendliche in Pomologie angegangen

Mehrere Jugendliche befanden sich am Samstagabend gegen 23 Uhr in der Pomologie in Reutlingen. Hierbei wurden sie im Bereich des Rosengartens von einer ca. 7 bis 8-köpfigen Jugendgruppe angesprochen und anschließend grundlos geschlagen. Drei Jugendliche wurden hierbei zu Boden geworfen und von den noch unbekannten Tätern wurde auf diese eingetreten, so dass diese mit Verletzungen in ein Klinikum verbracht werden mussten. Die Täter, von denen keinerlei Beschreibung vorliegt, gingen anschließend zu Fuß in Richtung Volkspark flüchtig. Eine Fahndung mit mehreren Polizeistreifen führte nicht zur Ergreifung der Täter. Später in der Nacht wurde dann ein 32-jähriger Reutlinger beim Durchqueren der Pomologie, ebenfalls im Bereich des Rosengartens von einer ca. 6-köpfigen Jugendgruppe wortlos angegangen und geschlagen. Er erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er in einem Klinikum aufgenommen werden musste. Wie sich herausstellte, wurde ihm bei der Tat sein Handy durch die Täter entwendet. Da beide Taten vermutlich durch die gleiche Tätergruppierung begangen wurden, haben Beamte der Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.

Frickenhausen (ES): Mit Fahrrad auf Lkw aufgefahren und schwer verletzt

Aus einer Unachtsamkeit im Straßenverkehr kam es am Samstag, gegen 11.55 Uhr, in der Hauptstraße in Frickenhausen, zu einem Einsatz für Polizei und Rettungskräfte. Der 25-jährige Lenker eines Mercedes-Benz Vito, befuhr die Hauptstraße in nördlicher Richtung und wollte nach links in die Moltkestraße einbiegen. Er setzte den Richtungsanzeiger und brachte sein Fahrzeug zum Stillstand, da er noch Gegenverkehr passieren lassen musste. Der 46-jährige Radfahrer, welcher mit seinem Rennrad in gleicher Richtung unterwegs war, übersah dies und fuhr ungebremst auf das Heck des stehenden LKW auf. Der Radfahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Stuttgart verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 5000 Euro. Spezialisten der Verkehrspolizei Esslingen übernahmen die Unfallaufnahme vor Ort. Die Hauptstraße war kurzzeitig gesperrt.

Ohmden (ES): Von Pferd gefallen - Schwerverletzt

Schwerverletzt wurde am Samstagnachmittag ein 21-jährige Reiterin, die im Bereich Wanderparkplatz Kreuzeiche unterwegs war. Aus unbekannten Gründen scheute die Stute Senta und warf die 21-Jährige ab. Diese musste durch den verständigten Rettungsdienst in ein Krankhaus eingeliefert werden. Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Senta konnte nach kurzer Suche noch im Bereich eingefangen und zum Stall zurückgebracht werden.

Neckartenzlingen (ES) - Spaziergängerin von Hund umgeworfen (Zeugensuchmeldung)

Am Samstagnachmittag gegen 15:00 Uhr wurde eine Frau beim Spaziergehen im Wald beim Eichwasen von einem Hund angesprungen und verletzt. Eine 70-jährige Frau lief vom Spielplatz beim Eichwasen in den dortigen Wald und traf an einer Kreuzung auf zwei Hundehalterinnen welche sich miteinander unterhielten. Einer der beiden mitgeführten Hunde war jedoch nicht angeleint. Dieser rannte der Geschädigten hinterher, sprang sie an und warf sie zu Boden, wobei sich die 70-jährige Frau leicht verletzte. Hinweise in diesem Zusammenhang erbittet das Polizeirevier Nürtingen unter der Rufnummer: 07022/92240.

Reichenbach/Fils (ES): 18-Jähriger attackiert Rettungskräfte und Polizei

Da ein 18-Jähriger am Samstag kurz vor 18.00 Uhr sich augenscheinlich in einer hilflosen Lage befand, alarmierte ein Passant den Rettungsdienst. Die Besatzung eines Rettungswagens traf den stark alkoholisierten Mann auf dem Boden liegend in der Olgastraße an. Als sie sich um den 18-Jährigen kümmern wollte, fing dieser plötzlich und unvermittelt an zu randalieren und um sich zu schlagen. Ein 46-jähriger Rettungsassistent wurde hierbei im Gesicht getroffen, wodurch dessen Brille beschädigt wurde. Einer kurzen Zeit später eintreffenden Polizeistreife begegnete er mit üblen Beleidigungen. Nachdem er sich weiterhin aggressiv gebärdete und auch versuchte die Polizeibeamten körperlich zu attackieren, konnte ihm, noch vor dem Eintreffen weiterer Unterstützungskräfte, Handschließen angelegt werden. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand durch massive Gegenwehr. Auch auf dem Weg zum Polizeirevier, sowie bei der Verbringung in die Gewahrsamszelle, verhielt er sich weiterhin unkooperativ und beleidigte die eingesetzten Beamten fortlaufend. Der 18-Jährige muss nun mit Strafanzeigen unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung, Tätlicher Angriff auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte/Rettungskräfte rechnen.

Dußlingen (TÜ): Tunnelsperrung

Vermutlich durch eine starke Rauchentwicklung wurde am Samstag in der Zeit zwischen 13:08 bis 14:09 Uhr, der Tunnel der B 27 automatisch gesperrt. Durch ein offensichtlich defektes Fahrzeug, welches den Tunnel passierte, wurden die Gefahrensensoren ausgelöst, worauf sich die Schranken automatisch schlossen. Kurz nach 14 Uhr konnte der bis dahin abgeleitete Verkehr wieder freigegeben werden. Es kam teilweise zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Balingen(ZAK): Schlägerei

Zu einer größeren Schlägerei ist es am Samstag, gegen 22:25 Uhr, im Bereich der Volksbank in der Friedrichstraße gekommen. Aus bislang unbekannten Gründen wurde ein 13-jähriges Kind ins Gesicht geschlagen und ein 15-Jähriger erhielt einen Kopfstoß. Ebenso verletzt wurde ein 18-Jähriger, welchem mit dem Ellenbogen ins Gesicht geschlagen wurde. Nach einer kurzen, fußläufigen Verfolgung konnten Polizeibeamte einen 19-Jahrigen festhalten, welcher von den Verletzten als Schläger bezeichnet wurde. Die Ermittlungen zum genauen Tatbaulauf dauern an. Zwei verletzte Personen mussten zur Behandlung in ein Klinikum verbracht werden.

