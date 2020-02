Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Verkehrsunfall mit drei Verletzten auf der Autobahn 3

Ratingen (ots)

Ratingen, Bundesautobahn 3, FR Oberhausen, 03.02.2020 23:02 Uhr

Am späten Abend wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Oberhausen alarmiert. Auf regenasser Fahrbahn, sind zwei PKW miteinander kollidiert, die Fahrer der PKW sowie ein Insasse eines der PKW wurden dabei verletzt und mussten nach notärztlicher Untersuchung in eine Duisburger Klinik transportiert werden. Aus einem der verunfallten Fahrzeuge traten Betriebsstoffen aus, die von der Feuerwehr ab gestreut werden mussten. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, der Löschzug Homberg/Schwarzbach, der Löschzug Ratingen Mitte und der Rettungsdienst der Städte Ratingen- Heiligenhaus

