FW Ratingen: Rauchmelder retten Leben - Feuerwehr Ratingen im Einsatz

Ratingen (ots)

Ratingen-Lintorf, Duisburger Straße, 19:27 Uhr, 19.01.20

Um 19:27 Uhr wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem Wohnungsbrand nach Ratingen-Lintorf alarmiert. Nachbarn hatten Rauchwarnmelder aus einer Wohnung gehört und Brandgeruch festgestellt. Die ersten eintreffenden Einsatzkräfte konnten aus der betroffenen Wohnung eine Person retten und an den Rettungsdienst übergeben. Nach notärztlicher Behandlung wurde der Mieter mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. In der Wohnung war Essen auf dem Herd angebrannt. Die Wohnung war stark verraucht, mit einem Hochdrucklüfter wurde der Rauch entfernt. Die Rauchwarnmelder haben größeren Schaden verhindert.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, der Löschzug Lintorf und der Löschzug Mitte, sowie der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus. (J. Neumann)

