Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Pkw-Diebstahl

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Radlerin übersehen

Nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde eine 27 Jahre alte Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen in der Hindenburgstraße ereignet hat. Ein 32-Jähriger war gegen 8.35 Uhr mit seinem Nissan auf der Hindenburgstraße unterwegs. In Höhe der durch die Baustelle verengten Fahrbahn wurde er so von der Sonne geblendet, dass er die entgegenkommende Radlerin, die sich schon in der Engstelle befand, übersah. Es kam zur seitlich streifenden Kollision zwischen Pkw und Radfahrerin, bei der die 27-Jährige verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte sie anschließend zur Untersuchung in ärztliche Behandlung. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): Schwarzer BMW X6 gestohlen (Zeugenaufruf)

Nach einem schwarzen BMW X6 mit dem Kennzeichen S-AI 9999, der in der Nacht von Montag auf Dienstag gestohlen wurde, fahndet das Polizeirevier Esslingen. Der Wagen im Wert von etwa 25.000 Euro war zwischen 20 Uhr und neun Uhr im Blienshaldenweg geparkt gewesen und wurde dort entwendet. Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug bitte an das Polizeirevier Esslingen, Telefon 0711/3990-0. (cw)

Tübingen (TÜ): Ausfahrt zu spät bemerkt

Zu bis in den Abend hinein andauernden, erheblichen Verkehrsbehinderungen hat am Montagnachmittag ein Verkehrsunfall auf der Hegelstraße geführt. Ein 51-Jähriger befuhr gegen 16.10 Uhr mit einem Lkw die Hegelstraße in Richtung Weststadt und wollte in der Folge an der Ausfahrt zur Europastraße abfahren. Da er die Abschleifung jedoch zu spät bemerkt und stark eingelenkt hatte, rutschte der Mercedes Benz Actros aus der Kurve gegen ein Verkehrszeichen und über eine Strecke von mehreren Metern hinweg auf die Leitplanken. Durch die am Fahrzeug entstandenen Schäden liefen Betriebsflüssigkeiten auf die Fahrbahn, weshalb die Feuerwehr angefordert wurde. Der Laster war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt dürfte der Sachschaden zirka 25.000 Euro betragen. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten, die bis 19.30 Uhr andauerten, waren zeitweise Sperrungen der Ausfahrt zur Europastraße sowie der Richtungsfahrbahn der Hegelstraße erforderlich. (mr)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell