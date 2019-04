Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Messerangriff am Ostbahnhof

Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg (ots)

Montagmorgen bedrohte ein Italiener einen 39-Jährigen am Berliner Ostbahnhof mit einem Messer.

Gegen 2:40 Uhr gerieten die beiden Männer aus noch ungeklärter Ursache in eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf zog der 64-jährige Italiener ein Messer hervor und führte Stichbewegungen in Richtung des 39-jährigen Deutschen aus, jedoch ohne ihn dabei zu treffen. Weiterhin drohte er dabei ihn "abzustechen". Der Deutsche ergriff daraufhin die Flucht und informierte die Bundespolizei über den Vorfall. Kurz darauf führte er die alarmierten Beamten zu dem Angreifer, der sich noch immer in einer Sitzgruppe der Bahnhofshalle befand.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung gegen den Italiener ein und stellte sein in der Jackenaußentasche sichtbar mitgeführtes Messer sicher.

