Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Tankstelle/Täter gestellt

Geldern (ots)

Am frühen Samstagmorgen (4. Januar 2020) gegen 06:35 Uhr versuchten zwei männliche Täter über die Hintertür in eine Tankstelle am Geldertor einzudringen. Hierbei wurden sie von den alarmierten Polizeibeamten überrascht und konnten im Rahmen der Fahndung durch die Beamten vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die 16- und 19-jährigen Gelderner entlassen. Hinweise an die Kripo Geldern, Telefon 02831 - 1250. (cp)

