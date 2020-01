Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer-Einbruch in Einfamilienhaus/Täter flüchten ohne Beute

Kevelaer-Twisteden (ots)

Zwischen Freitag, (3.Januar.2020) 12:15 Uhr und Samstag (4.Januar 2020) 15:00 Uhr schlugen bisher unbekannte Täter die Badezimmerscheibe eines freistehenden Einfamilienhauses ein und verschafften sich so Zutritt zu dem Haus an der Dorfstraße. Es wurden mehrere Schränke erfolglos durchsucht. Die Täter verließen das Haus ohne Beute. Hinweise an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (cp)

