Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Unfallflucht an der Soester Straße

Werl (ots)

Am Sonntag (12.Juli), 13 Uhr, stellte ein Autofahrer an der Soester Straße an seinem geparkten, schwarzen Toyota frische Kratzspuren im Heckbereich fest. Das Auto hatte er am Samstag, gegen 20 Uhr, unbeschädigt dort geparkt. Der Sachschaden an dem Wagen wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

