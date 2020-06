POL-ESW: Pressebericht vom 04.06.20

Polizei Eschwege

Widerstand, Körperverletzung

Um 20:50 Uhr kam es gestern Abend in der Berliner Straße in Großalmerode zu einem Polizeieinsatz, nachdem Anwohner versucht haben einen 59-Jährigen aus Großalmerode daran zu hindern, betrunken mit seinem Pkw loszufahren. Den alarmierten Polizeikräften trat er aggressiv gegenüber, dabei zog er auch ein Teppichmesser, was er drohend in Richtung der Polizisten hielt. Denen gelang es dann den 59-Jährigen mit einfacher körperlicher Gewalt zu fixieren. Als die Fixierung am Handgelenk etwas gelockert werden sollte, trat der 59-Jährige plötzlich gegen das Schienbein eines Polizeibeamten, ein weiterer Beamter wurde an der Hand verletzt. Dabei wurde er zunehmend aggressiver und verbal ausfällig. Der 59-Jährige selbst wurde im Gesicht leicht verletzt. Ein später durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,9 Promille. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt; der 59-Jährige über Nacht in das ZPP nach Eschwege gebracht.

Wildunfälle

Um 22:15 Uhr befuhr gestern Abend eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Witzenhausen die B 451 von Witzenhausen in Richtung Hundelshausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Waschbären, der diesen nicht überlebte. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Mit einem Reh kollidierte gestern Nachmittag, um 16:20 Uhr, ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Berkatal, der die B 27 in der Gemarkung von Niddawitzhausen befuhr. Sachschaden am Pkw: ca. 1500 EUR; das Reh überlebte den Unfall nicht.

