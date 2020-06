POL-ESW: Pressebericht vom 03.06.20

Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Herleshausen befuhr vergangene Nacht, um 00:49 Uhr, die L 3403 von Jestädt in Richtung Motzenrode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Rehbock, der anschließend davonlief. Am Pkw entstand Sachschaden.

Mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 22:21 Uhr eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Wehretal, die in Niederdünzebach auf der Auer Straße unterwegs war. Das Reh verendete; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 3500 EUR.

Um 07:30 Uhr befuhr gestern Morgen ein 58-jähriger Lkw-Fahrer aus Sandersdorf den "Stad" in Eschwege und streifte beim Vorbeifahren einen geöffneten Marktschirm eines Geschäftes. Am Fahrzeug und am Schirm entstand Sachschaden von insgesamt ca. 500 EUR.

Polizei Sontra

Verkehrsunfälle

Um 07:50 Uhr befuhren gestern Morgen ein 26-Jähriger und ein 45-Jähriger, beide aus Eschwege, in dieser Reihenfolge die B 27, aus Richtung Eschwege kommend in Richtung Sontra. Aufgrund von starkem Verkehrsaufkommen und Rückstau bremsten beide ihre Fahrzeuge ab. Beim nochmaligen Anfahren und Bremsen fuhr der 45-Jährige auf das stehende Auto des 26-Jährigen auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Um 15:52 Uhr befuhren gestern Nachmittag ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Ringgau und ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Hessisch Lichtenau die Göttinger Straße in Sontra und beabsichtigten beide auf die B 27 in Richtung Eschwege aufzufahren. Der 55-Jährige musste verkehrsbedingt abbremsen, was der nachfolgende 19-Jährige zu spät bemerkte und auffuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Beim Ausparken auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Burhaver Straße in Sontra kam es gestern Mittag, um 13:05 Uhr, zum Zusammenstoß zweier Pkws, die von einem 45-Jährigen aus Sontra und einem 68-Jährigen aus Cornberg gefahren wurden. Sachschaden: ca. 4000 EUR.

Trickdiebstahl

Um 18:00 Uhr wurde gestern Abend eine 68-Jährige aus Spangenberg auf dem Edeka-Parkplatz in der Burhaver Straße in Sontra von einem ihr unbekannten Mann angesprochen, als sie gerade ihren Einkauf in den Pkw verstaute. Der Mann sprach in gebrochenen Deutsch dauernd auf sie ein und erwähnte dabei mehrfach das Wort "Krankenhaus". Da sie nicht verstand, was der Mann wollte, entfernte dieser sich wieder. Zu Hause angekommen bemerkte sie dann den Diebstahl ihrer Geldbörse, in der sich neben Bargeld auch Bankkarte und Ausweisdokumente befanden. Der Schaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Den Mann kann sie nur als untersetzt beschreiben. Er trug einen Anzug und ist ca. 50 Jahre alt. Sie konnte noch beobachten, dass er in einen dunklen BMW mit ROF-Kennzeichen einstieg und davonfuhr. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfälle

Um 15:21 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Meißner die Straße "Unter den Weinbergen" in Witzenhausen stadteinwärts. Zu dieser Zeit beabsichtigte eine 50-jährige Pkw-Fahrerin aus Witzenhausen vom einem Parkplatz aus auf die Straße "Unter den Weinbergen" in Richtung Witzenhausen einzubiegen, missachtete dabei aber die Vorfahrt, so dass es zum Zusammenstoß beider Autos kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Um 14:07 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 21-Jähriger aus Witzenhausen mit einem Pedelec die Straße "Hinter den Teichhöfen" in Witzenhausen. Vor ihm fuhr eine 40-jährige Pkw-Fahrerin aus Witzenhausen, die beabsichtigte in die Oberburgstraße abzubiegen und somit ihr Auto entsprechend abbremste. Dies bemerkte der 21-Jährige zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Der 21-Jährige verletzte sich dabei leicht an der Hand; sein Pedelec wurde durch den Aufprall beschädigt. Am Pkw wurde die Heckscheibe eingeschlagen und der Heckbereich stark eingedrückt.

Eine 54-jährige Pkw-Fahrerin aus Kirchgandern befuhr gestern Vormittag, um 11:23 Uhr, die B 27 in Richtung Witzenhausen. Kurz nach der Einmündung zur Grundschule Neu-Eichenberg übersprang ein Hund die dortige Leitplanke auf die Bundesstraße. Der Fahrerin gelang es nicht mehr auszuweichen und erfasste mit dem Auto den Hund, der dadurch tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand Sachschaden.

