Cloppenburg- Diebstahl von Leergut

Zwischen Freitag, 24. April 2020, 17.00 Uhr, und Montag, 27. April 2020, 08.00 Uhr, kam es in der Straße Krapendorfer Kämpe zu einem Diebstahl von Leergut. Bislang unbekannte Täter entwendeten diverse Leergutdosen sowie Leergutkisten vom umzäunten Gelände eines dortigen Getränkehandels. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Garrel- Holzhütte geriet in Brand

Am Montag, 27. April 2020, gegen 11.46 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache eine ca. 3 x 3 Meter große Holzhütte in der Straße Am Campingplatz im Bereich einer Jugendherberge in Brand. Mitarbeiter der Jugendherberge haben zunächst mit eigenen Mitteln versucht, das Feuer zu löschen. Zur Brandbekämpfung befand sich die freiwillige Feuerwehr Garrel mit fünf Einsatzfahrzeugen und 31 Einsatzkräften vor Ort. Die Holzhütte brannte komplett ab. Nach bisherigen Erkenntnissen sind keine Personen verletzt worden. Der Gesamtschaden wird auf 3500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eine Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-310) entgegen.

Cloppenburg- Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Zwischen Sonntag, 19. April 2020, und Sonntag, 26. April 2020, besprühten bislang unbekannte Täter eine Hauswand sowie ein Fenster einer Institution in der Lange Straße. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

