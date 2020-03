Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Nachmeldung zum Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, 07.03.2020

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

89-Jährige bei Wohnungsbrand verletzt - Sinntal

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Samstagmorgen, gegen 9.30 Uhr im Ortsteil Sterbfritz in der Kurt-Schumacher-Straße zu einem Wohnungsbrand, bei dem die alleinige Wohnungsinhaberin verletzt wurde und mit einer Rauchintoxikation in ein umliegendes Krankenhaus geflogen werden musste. An der Wohnung entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro.

Offenbach am Main, 07.03.2020, Ingo Derigs, Polizeiführer vom Dienst

