Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Poitzen - Tödlicher Verkehrsunfall

Celle (ots)

In der Nacht zu Sonntag befuhr ein Streifenwagen der Polizei Heidekreis die Landesstraße 240 aus Dethlingen (Landkreis Heidekreis) in Richtung Müden. Als ein vor ihnen fahrender Pkw Opel kontrolliert werden sollte, gab der Fahrer Gas und fuhr mit extrem überhöhter Geschwindigkeit davon. Das Fahrzeug wurde schließlich, nachdem der Sichtkontakt zuvor abgerissen war, im Faßberger Ortsteil Poitzen auf dem Dach liegend in der Örtze gefunden. Der 32-jährige Fahrer aus Munster verstarb trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort. Nach der Spurenlage war er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Pkw in den Fluss Örtze geraten. Warum sich der Fahrer der Kontrolle entziehen wollte, ist derzeit nicht bekannt.

