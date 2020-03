POL-CE: Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen und 6 verletzten Personen

Polizeiinspektion Celle

Am Samstag, 14.03.2020, gegen 11:00 Uhr, kam es auf der K74 zwischen Altencelle und Lachtehausen zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge 6 Personen leicht verletzt wurden. Ein 27jähriger Emsländer befuhr mit seinem PKW die Alte Dorfstraße in Richtung L 282. In Höhe der Unfallstelle übersah er, dass die vor ihm fahrenden Fahrzeuge auf Grund Rotlicht zum Stehen kamen und fuhr auf den PKW eines 44jährigen Remscheiders auf. Dieser PKW wurde hierdurch noch auf das Fahrzeug eines 38jährigen aus dem hiesigen Landkreis geschoben. Die beiden Insassen des verursachenden Fahrzeugs, sowie die 4 Insassen des Remscheider PKW wurden allesamt leicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 7000 EUR geschätzt.

