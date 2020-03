Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Körperverletzung mittels Pfefferspray

Bergen (ots)

Am Samstagmittag geriet ein 56-jähriger Mann aus Lohheide in der Bergener Postfiliale am Deichend aus ungeklärten Gründen derart in Rage, dass er hinter den Posttresen ging und mit Pfefferspray die dort arbeitende Angestellte besprühte. Andere anwesende Kunden griffen aber beherzt ein, brachten den Mann zu Boden und verhinderten so noch Schlimmeres. Die Frau erlitt Verletzungen an den Augen und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Der Täter konnte samt dem Pfefferspray der Polizei übergeben werden.

