Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eschede - Polizei sucht Unfallverursacher

Celle (ots)

Am DRK Kindergarten "An der Breite" in Eschede wurde am 12.03.2020 zwischen 09:30 Uhr und 17:00 Uhr ein parkender weißer PKW Kia beschädigt. Der verursachende PKW ist vermutlich beim Parken gegen den stehenden PKW gefahren. Der Kia hat Lackkratzer auf der Fahrerseite am Seitenteil im Heckbereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wathlingen zu melden unter 05144/9866-124.

