Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Kassel, Gemarkung Hofgeismar: Tödlicher Verkehrsunfall mit einem Kradfahrer

Kassel (ots)

Am Samstag, 15.08.2020, gegen 14:15 Uhr, ereignete sich in der Gemarkung Hofgeismar ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kradfahrer tödlich verletzt wurde. Der 24-jährige männliche Kradfahrer aus Trendelburg befuhr mit seinem Krad Suzuki die Kreisstraße 55, aus Richtung Beberbeck kommend, in Richtung Sababurg. Sein Krad geriet aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern. Der Kradfahrer stürzte mit seinem Krad und geriet aufgrund des Sturzes auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er in die Fahrzeugfront eines entgegenkommenden PKW Opel Astra. Der 36-jährige, aus Büren stammende, Fahrer des Opel Astra versuchte noch, nach rechts auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Krad nicht mehr verhindern. Bei dem Ausweichmanöver kam der PKW-Fahrer von der Fahrbahn ab und kollidierte noch mit einem Baum am Fahrbahnrand. Der Kradfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 36-jährige PKW-Fahrer, seine 35-jährige Ehefrau und die 18-monatige Tochter, die ebenfalls im PKW saßen, wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen vorsorglich in das Klinikum Kassel. Der Gesamtsachschaden beträgt ca. 21.500,- Euro. Die Beamten der Polizeistation Hofgeismar haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Ein Gutachter wurde eingeschaltet. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreisstraße 55 im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt.

Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar

