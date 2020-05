Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann mit gestohlenen Aufenthaltstitel und gefälschten Führerschein von Bundespolizei gefasst

Aachen - Heinsberg - Tüddern (ots)

Die Bundespolizei hat auf der Bundesstraße 56 auf Höhe Tüddern (Heinsberg) ein Fahrzeug mit einem 38-jährigen Albaner aus dem Verkehr gezogen. Der Albaner hatte den Beamten bei der Kontrolle einen kroatischen Aufenthaltstitel vorgezeigt. Bei näherer Überprüfung in den europäischen Fahndungsdateien wurde festgestellt, dass der kroatische Aufenthaltstitel seit März 2020 von den kroatischen Behörden als gestohlen gemeldet war. Er führte zudem noch einen total gefälschten albanischen Führerschein mit sich. Der gestohlene Aufenthaltstitel beziehungsweise total gefälschte Führerschein wurden beschlagnahmt. Im Anschluss verbrachte man den 38-Jährigen für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Wache nach Eschweiler. Zur Sicherung des Strafverfahrens wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 400,- Euro erhoben. Nach seiner Beanzeigung wegen Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen, Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis händigte man ihm, eine Aufforderung das Bundesgebiet zu verlassen, aus. Seine Weiterreise musste er ohne sein Fahrzeug fortsetzen. Es wurde verkehrssicher in der Nähe der Dienststelle in Eschweiler abgestellt

