Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Mühlauhafen: Uneinsichtiger "Poser" mit PS-starkem Fahrzeug kontrolliert

Mannheim-Mühlauhafen (ots)

Am Freitagabend gegen 21 Uhr fiel Beamten des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt ein hochmotorisierter AMG-Mercedes auf, der lautstark und mit hoher Geschwindigkeit aus einem Kreisverkehr in der Rheinkaistraße in Richtung der Werfthallenstraße beschleunigte. Nachdem die Beamten das Fahrzeug angehalten hatten, zeigte sich, dass der 24-jährige Mann bereits wegen eines illegalen Fahrzeugrennens polizeilich aufgefallen war und ihm aus diesem Grund der Führerschein bis vor Kurzem entzogen war.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stephan Schiefelbusch

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell