Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) - Giengen

Herbrechtingen Vermeintlicher Einbrecher festgenommen - Polizist verletzt

Ulm (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag meldete ein Anwohner der Anhauser Strasse der Polizei eine verdächtige männliche Person. Die saß auf dem Garagendach. Nachdem der Anrufer den Verdächtigen angesprochen hatte, ergriff dieser die Flucht. Dabei brach der Mann mit einem Fuß in das Garagendach ein. Nachdem dieser sich befreit hatte, setzte er seine Flucht fort. Die anfahrenden Streifenbesatzungen des Polizeireviers Giengen und Heidenheim stellten den Flüchtigen fest und nahmen die Verfolgung auf. Der Mann konnte sodann in der Brühlstraße durch die eingesetzten Beamten festgenommen werden. Bei der Verfolgungsjagd kam einer der Beamten zu Fall und verletzte sich hierbei am Bein. Zunächst gingen die Beamten von einem versuchten Einbruch aus. Diese Vermutung konnte jedoch nicht bestätigt werden. Sicher ist, dass der 24jährige "Dachsitzer" einen Alkoholpegel deutlich über einem Promille hatte. Was er auf dem Garagendach im Schilde führte, konnte bislang nicht abschließend geklärt werden. Bislang muss der Mann mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruch rechnen und für den verursachten Schaden am Garagendach aufkommen.

