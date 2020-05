Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt vermutlichen Drogenhändler am Siegburger Bahnhof

Bild-Infos

Download

Siegburg (ots)

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Köln: In der Nacht von Freitag zu Samstag erwischten sie am Siegburger Bahnhof einen mutmaßlichen Drogenhändler.

Cannabisgeruch führte die Bundespolizisten am Wochenende zu einem 35-Jährigen Mann, der bei der Kontrolle prompt versuchte, einen verdächtigen Tabakbeutel unauffällig zu entsorgen. In diesem Beutel befand sich Haschisch (Cannabisharz) einzeln in 10 Tütchen verpackt. Auch 2 Plastikbeutel mit Marihuana (Cannabiskraut) wurden sichergestellt. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten außerdem Bargeld in klein gestückelten Scheinen, sowie weitere Beweismittel, die den Verdacht eines Drogenhandels untermauerten. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und zuständigkeitshalber der Kreispolizeibehörde des Rhein-Sieg-Kreises überstellt.

Nach Abschluss erster polizeilicher Ermittlungsmaßnahmen entließ man den Siegburger auf freien Fuß. Nun wird ein Strafverfahren aufgrund des Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet. Die Ermittlungen der Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg dauern an.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Köln

Pressestelle



Telefon: 0221/16093-102

Mobil: + 49 (0) 173 56 21 184

Fax: + 49 (0) 221 16 093 -190

E-Mail: presse.k@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

Internet: www.bundespolizei.de



Marzellenstraße 3-5

50667 Köln





Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell