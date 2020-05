Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Kofferwurf gegen den Kopf, kann Bundespolizei Tatverdächtigen ermitteln

Essen/Borken (ots)

Eine Jugendliche wurde am gestrigen Nachmittag (24. Mai) am Essener Hauptbahnhof durch den Wurf eines Koffers am Kopf verletzt. Bundespolizisten werteten sofort Videoaufnahmen aus und können den Täter identifizieren.

Die Bundespolizei wurde am gestrigen Nachmittag alarmiert, weil im Essener Hauptbahnhof ein Mann eine 14-Jährige durch den Wurf eines Koffers verletzt haben soll. Als die Einsatzkräfte am beschriebenen Bahnsteig eintrafen, erkannten sie dort die beschriebene Jugendliche. Diese hatte sich zu ihrem Schutze dort versteckt. Die sichtlich unter Schock stehende 14-Jährige teilte den Bundespolizisten mit, dass sie gerade die Treppe vom Bahnsteig hinunterging, als sie einen Schlag am Kopf verspürte und dann einen Trolley auf dem Boden aufprallen sah. Ein Mann habe diesen dann aufgenommen und sei gegangen. Die Polizisten werteten sofort Videomaterial der Örtlichkeit aus und konnten erkennen, wie eine männliche Person offensichtlich mit Reisenden auf dem Bahnsteig sprach. Im weiteren Verlaufe war ebenfalls zu sehen, wie der Mann zum Treppenabgang ging und seinen Koffer mit Schwung nach unten warf.

Die Borkenerin musste aufgrund ihrer Verletzung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der männlichen Person verlief zunächst ergebnislos. Im Verlauf der vergangenen Nacht, konnte der Täter jedoch aufgrund der Videoaufzeichnungen identifiziert werden. Eine Streife erkannte den 28-Jährigen im Bereich des Hauptbahnhofes und nahm in vorläufig fest. Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung richten sich nun gegen den deutschen Staatsangehörigen aus Essen.

