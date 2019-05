Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pkw-Fahrerin übersieht Kraftrad-Fahrerin

Karlsruhe (ots)

Am Mittwoch, gegen 18:35 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Augustenburgstraße bei der Einmündung zur Gustav-Hofmann-Straße in Karlsruhe-Grötzingen. Eine 23-jährige Kraftrad-Fahrerin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden.

An der Einmündung zur Augustenburgstraße wollte eine 20-jährige Ford-Fahrerin, welche mit ihrem Pkw die Gustav-Hofmann-Straße befuhr, nach links in Richtung Karlsruhe abbiegen. Da der Verkehr auf der Augustenburgstraße in Richtung Pfinztal Berghausen stockte, stoppte ein Pkw-Fahrer vor der Einmündung, um diese freizuhalten. Die 20-Jährige tastete sich daraufhin mit ihrem Ford langsam in die Einmündung und übersah hierbei die von links kommende Kraftrad-Fahrerin. Die 23-jährige Kraftradfahrerin war gerade dabei, die in Fahrtrichtung Pfinztal wartenden Autos zu überholen. Schließlich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei die 23-Jährige stürzte.

Sowohl das Kraftrad als auch das Auto waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 23-Jährige wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus verbracht.

