Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200127-3: Fußgängerin nach Verkehrsunfall flüchtig - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Freitag (24. Januar) gegen 15:45 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Fußgängerin.

Eine 32-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem Peugeot auf der Südweststraße in Richtung Chaunyring. In Höhe eines Verbrauchermarktes fuhr sie in einen Kreisverkehr ein und übersah beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr eine etwa 15-Jährige auf dem Fußgängerüberweg. Die 32-Jährige stieß leicht mit ihr zusammen. Danach kam es zu einem Gespräch zwischen den beiden Unfall