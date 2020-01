Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200127-2: Mann und Frau stahlen 53 Energy-Drink-Dosen - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei Diebe haben am Samstag (25. Januar) 53 Energy-Drink-Dosen aus einem Supermarkt an der Kaulardstraße gestohlen.

Ein Mitarbeiter beobachtete, wie ein Mann (42) und eine Frau (34) gegen 08:45 Uhr in den Supermarkt gingen. Der Mitarbeiter bemerkte, wie das Duo zahlreiche Energy-Drink-Dosen in Kühltaschen steckte und anschließend den Supermarkt verließ, ohne die Getränke zu bezahlen. Eine weitere Zeugin sah, wie die Diebe aus dem Supermarkt flüchteten und rief die Polizei. Die Beamten trafen die Tatverdächtigen kurze Zeit später an und nahmen beide vorläufig fest. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls ein. (nh)

