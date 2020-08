Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ruhestörung, Streitigkeiten und reichlich Alkohol: Zahlreiche Beschwerden rufen Polizei auf den Plan

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Ruhestörung durch laute Musik und Streitigkeiten zwischen mehreren Männern im Bereich von zwei Mehrfamilienhäusern am Holländischen Platz führten in der Nacht zum heutigen Freitag zu zahlreichenden Beschwerden von Anwohnern und riefen wiederholt die Kasseler Polizei auf den Plan. Mehrere Streifen mussten letztlich einschreiten und beendeten das Treiben, indem sie fünf unter Alkoholeinfluss stehende Männer im Alter von 18 bis 41 Jahren in das Polizeigewahrsam brachten. Bei dem Polizeieinsatz kam es aus einem der Häuser heraus auch zu Flaschenwürfen in Richtung der Beamten. Getroffen oder verletzt wurden die Polizisten hierbei aber glücklicherweise nicht.

Mit zunehmender Stunde häuften sich ab 23:30 Uhr die Beschwerden der Anwohner der beiden Mehrfamilienhäuser an der Holländischen und Wolfhager Straße über den Lärm durch mehrere im Hinterhof feiernde Männer sowie laute Musik. Die eingesetzten Polizeistreifen ermahnten die angetroffenen Personen und veranlassten, dass die laute Musik ausgestellt wurde, sodass zunächst Ruhe einkehrte. Etwa drei Stunden später kam es zu erneuten Anrufen bei der Polizei wegen Ruhestörung durch lautstark streitende Personen. Wieder sorgten die Polizisten für Ruhe und erteilten denselben angetroffenen Männern, die zum Teil in den Häusern wohnten und teilweise zu Gast waren, einen Platzverweis für den Hinterhof. Diesem kamen sie im Beisein der Beamten auch nach.

Gegen 03:20 Uhr gingen am Polizeinotruf schließlich mehrere Mitteilungen ein, dass die Personen nun wieder draußen streiten und im Hinterhof mit Stühlen aufeinander losgehen würden. Die zahlreichen hinzugeeilten Polizeistreifen konnten eine handfeste Auseinandersetzung zwischen den Männern und weiteren Bewohnern, die offenbar zwei zerstrittenen Familien angehören, verhindern. Allerdings kam es während der äußerst aufgeheizten Stimmung bei dem Polizeieinsatz zu Flaschenwürfen aus dem Haus, durch die glücklicherweise kein Beamter getroffen wurde. Aus welcher Wohnung des Mehrparteienhauses die Glasflaschen geworfen wurden, konnte bislang noch nicht zugeordnet werden. Da die erheblich alkoholisierten Männer im Alter von 18, 30, 32, 40 und 41 Jahren trotz der vorherigen Platzverweise wieder an die Örtlichkeit zurückgekehrt waren und sich gegenüber den Einsatzkräften äußerst aggressiv verhielten, wurde sie in die Gewahrsamszellen des Polizeipräsidiums gebracht. Der 18-Jährige verhielt sich derart renitent, dass die Beamten gegen ihn Pfefferspray einsetzen mussten.

Nach den Gewahrsamnahmen beruhigten sich die noch anwesenden Hausbewohner und es kehrte letztendlich Ruhe ein.

