Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kabeldiebe dank aufmerksamer Zeugin auf frischer Tat geschnappt

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Dank der Mitteilung einer aufmerksamen Zeugin und dem schnellen Einsatz einer Streife des Polizeireviers Mitte konnten am gestrigen Mittwochabend in der Kasseler Innenstadt zwei Kabeldiebe auf frischer Tat festgenommen werden. In der Tragentasche des Pärchens fanden die Polizeibeamten 11 Kilogramm Buntmetallkabel, die sie zuvor auf einer Baustelle gestohlen hatten. Der 41 Jahre alte Mann und die 42-jährige Frau müssen sich nun wegen Diebstahls verantworten.

Die aufmerksame Zeugin hatte das verdächtige Pärchen um 22:10 Uhr am Scheidemannplatz beobachtet und sofort die Polizei gerufen. Wie die Anruferin berichtete, steckten die beiden Täter auf der Baustelle abgelegte Kabelreste in eine große Tragetasche. Nur drei Minuten später traf die hinzugeeilte Streife des Innenstadtreviers ein und entdeckte das Pärchen mit ihrer vollbeladenden Tasche im Bereich der Schomburgstraße. Die in Kassel wohnenden Tatverdächtigen nahmen die Polizisten mit auf das Revier. Wie die bereits wegen Eigentumsdelikten polizeibekannten Festgenommenen behaupteten, hätten sie angenommen, es handele sich bei den Kabelresten auf der Baustelle um Abfall. Das Diebesgut stellten die Polizeibeamten sicher. Die Ermittlungen dauern an und werden von den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

