Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kastenwagen brannte auf Parkplatz: Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

Am Sonntagabend brannte auf einem Parkplatz im Kasseler Stadtteil Niederzwehren ein Renault Trafic fast vollständig aus. Die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo gehen nach derzeitigem Ermittlungsstand von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Sie suchen Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Fahrzeugbrand gemacht haben oder Hinweise auf die unbekannten Täter geben können.

Die Kasseler Feuerwehr und die Polizei waren gegen 21:30 Uhr wegen des brennenden Fahrzeugs auf dem Schotterparkplatz an der Credestraße, nahe des Einkaufszentrums, alarmiert worden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den weißen Kastenwagen, der bei ihrem Eintreffen bereits in Flammen stand, zügig gelöscht. Das Fahrzeug war jedoch durch das Feuer fast vollständig ausgebrannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen der Kriminalbeamten des K 11 auf rund 20.000 Euro. Nachdem bei den ersten Ermittlungen zunächst ein technischer Defekt nicht auszuschließen war, fanden die Beamten bei der erneuten Besichtigung sowie Begutachtung der Brandstelle Spuren, die darauf hindeuten, dass der Renault Trafic vorsätzlich in Brand gesetzt wurde.

Wer den Brandermittlern des K 11 der Kasseler Kripo Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 zu melden.

