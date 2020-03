Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Erfolgloser Überfall auf Supermarktkasse - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Rostock (ots)

Am Samstagabend gegen 18:45 Uhr bedrohte ein vorerst unbekannter maskierter männlicher Täter die Kassiererin eines Supermarktes in der Lichtenhäger Chaussee in Rostock-Lütten Klein. Der Mann forderte mit einem Messer in der Hand, das Geld aus der Kasse. Die Kassiererin schlug jedoch Alarm, woraufhin der der Täter die Flucht ergriff. Die 48jährige Kassiererin erlitt einen Schock und wurde ärztlich behandelt.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der vermeintliche Täter, ein 20jähriger Deutscher, in Lütten-Klein vorläufig festgenommen werden. Bei ihm wurde eine Maske und ein Messer sichergestellt.

Der Kriminaldauerdienst Rostock führt derzeit weitere Ermittlungen wegen der versuchten räuberischer Erpressung durch. Zu einem Haftantrag wird am Sonntagvormittag entschieden.

Gert Frahm Polizeiführer Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell