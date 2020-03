Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall in Parchim mit einer verletzten Person

Rostock/Parchim (ots)

Am Samstagvormittag, den 07.03.2020 gegen 10:10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Ludwigsluster Chaussee in Parchim (Bundesstraße 191). Ein Pkw VW kam hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild, welches daraufhin einen angrenzend parkenden Pkw Citroen beschädigte. Zur Unfallursache lässt sich sagen, dass die Fahrzeugführerin des Pkw VW einen Zusammenstoß mit einem vorausfahrenden, unbeteiligten Pkw verhindern wollte, da dieser seine Geschwindigkeit verringerte. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes gelang dies nicht, sodass der Pkw VW nach rechts ausweichen musste und in der weiteren Folge mit dem Verkehrsschild zusammenstieß. Durch den Zusammenstoß wurde die 74 Jahre alte Beifahrerin im Pkw VW leicht verletzt und zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die 78 Jahre alte Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Der verunfallte Pkw VW war nicht mehr fahrbereit und musste vom Unfallort abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit an. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 13.200 EUR geschätzt. Im Auftrag PK Julian Troks Polizeihauptrevier Parchim

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell