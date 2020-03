Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der BAB 14

Ludwigslust (ots)

Am 04.03.2020 ereignete sich auf der BAB 14, in Fahrtrichtung Dresden, zwischen der Anschlussstelle Grabow und der Anschlussstelle Groß Warnow, gegen 18:30 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein Pkw Opel kam aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 37-jährige niederländische Fahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in die Helios-Klinik Schwerin gebracht. Zu Reinigungs- und Bergungszwecken erfolgte die kurzzeitige Sperrung der BAB 14, in Fahrtrichtung Dresden. Es entstand ein Gesamtschaden von insgesamt ca. 15.000 EUR. Holger Schaar Polizeikommissar AVPR Stolpe

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell