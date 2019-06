Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Lüdinghausen, Nottuln, Schapdetten/ Drei betrunkene Radfahrer stürzen und ziehen sich teilweise schwere Verletzungen zu

Coesfeld (ots)

Drei unter Alkoholeinfluss gestürzte Radfahrer mit teilweise schweren Kopfverletzungen beschäftigten die Polizei im Kreis Coesfeld am Pfingstwochenende. In Dülmen geriet ein 58-jähriger Dülmener am Montag, 10.06.2019 um 20.30 Uhr nach Schlangenlinienfahrt mit seinem Rad auf der August-Schlüter-Straße gegen den Bordstein und stürzte. Dabei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Mit einem Rettungshubschrauber kam er ins Krankenhaus. In Lüdinghausen ereignete sich ein gleichgelagerter Unfall ohne die vorausgegangene Schlangenlinienfahrt auf der Straße Im Stevertal mit einem 72-jährigen Pedelecfahrer aus Lüdinghausen am Montag, 10.06.2019 um 00.38 Uhr. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. In Nottuln stürzte ein 48-jähriger Nottulner mit seinem Rad zwischen Schapdetten und dem Gewerbegebiet Beisenbusch am Sonntag, 09.06.2019 um 03.20 Uhr. Auch er kam mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Alle Drei trugen keinen Schutzhelm. Da sie jeweils unter Alkoholeinfluss standen, veranlassten die Polizisten Blutprobenentnahmen und erstatteten Anzeige. Jetzt erwartet die drei Radler ein Strafverfahren.

